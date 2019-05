Tule appi! Puurides kinni istuvad kassid vajavad kohe hoiukodusid

Aadu on ülekaaluline diabeetik, kes ei vaja süstimist, vaid hetkel ainult silmasalvi, et nägemine parem oleks. Iseloomult on ta väga sõbralik pai nuruv kiisuke, kes kindlasti sooviks puuris olemise asemel diivanil lösutada ja palju ringi joosta, et oma lisakilod maha saada.