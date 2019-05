Pärnu kassiperele päädis emadepäev julma hülgamisega

«Me ei hakka korraldama nõiajahti, kuigi see võimalus oleks. Me ei määra ennast kõrgeimaks kohtumõistjaks – selleks on selle inimese enda südametunnistus ja mälu, mis ei lase unustada, millega ta on hakkama saanud,» põhjendas Varjupaikade MTÜ. «Meie eesmärk on aidata lemmikloomi ja otsida kodututele uued armastavad kodud, kus nad on hoitud ja kaitstud. Me seisame lemmikloomade eest, samas püüame mõista ja oleme näoga inimese poole.»