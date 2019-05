Noored kogusid varjupaigaloomade heaks haagisetäie annetusi

«Ma olen väga uhke noorte üle ja tänulik nii asutustele, kes olid nõus kogumispunkte avama kui ka loomulikult kõigile annetajatele. Selle kampaania tulemus on hea näide sellest, kuidas üheskoos on võimalik teha palju rohkem kui üksinda,» ütles Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko. Mustamäe vanema Lauri Laatsi sõnul teeb Tallinna loomade varjupaik, nagu kõik varjupaigad Eestis, väga tänuväärt tööd ja väärib abistamist.

„Ma olen alati öelnud, et inimese üks tähtsamaid missioone siin ilmas peaks olema aidata. Ja eriti neid, kes ise ennast aidata ei saa. On suur rõõm näha, et see sõnum kõnetab ka meie noort põlvkonda. Muuseas, ka meie perre saabus kass just varjupaigast, nii et julgen ärgitada kõiki, kel mõte pakkuda kodu mõnele neljajalgsele sõbrale, seda eeskuju järgima. Te ei kahetse!» ütles Laats.