Munad maha! Kuu lõpuni on kasside steriliseerimine ja kastreerimine mitmel pool Eestis soodsam

Kampaania «Munad maha!» viiakse läbi koostöös Soome loomakaitseorganisatsiooni Rekku Rescue Ry, Sõle loomakliiniku ja Piia Vilu väikeloomakliinikuga. Ühtekokku loodetakse suguvõimetuks muuta umbes 100 neljajalgset. Operatsioone teostatakse ainult eelmainitud kliinikutes — Sõle loomakliinik asub Põhja-Tallinnas, aadressil Sõle 86/Kopli 69A, Piia Vilu väikeloomakliinik ootab patsiente Viljandi kesklinnas, Tallinna tänav 19/21.

«Loomulikult hindame me kasside tervislikku seisundit ja anname võimalikest haigustest omanikule teada,» ütles Sõle loomakliiniku loomaarst Ketlin Sõstra. «Inimesed ei pea kartma, sest tegemist on suhteliselt lihtsate operatsioonidega, millega loomulikult kaasnevad võimalikud riskid, aga tänapäeval on need viidud miinimumini.»

Loomaarst Piia Vilu sõnul on kassid fenomenaalse sigimisvõimega ja isegi selline esmapilgul tühine asi nagu saja kassi suguvõimetuks muutmine tähendab kümne aasta perspektiivis sadade tuhandete soovimatute kiisupoegade sündimata ja hävitamata jäämist.

«Olukord on maapiirkonnas ikka kohati väga trööstitu ja viiekümnepealised kassikolooniad pole ka täna veel kahjuks mingi haruldus,» nentis Loomapäästegrupi Viljandimaa vabatahtlike juht Kristel Täär. «Maal minnakse lihtsama vastupanu teed ja uputatakse kassipojad veeämbris, kuigi taoline tegevus on kriminaalkorras karistatav. Ma ei soovita inimestel riskida ja nii kassile kui enesele on lihtsam ta valutult suguvõimetuks muuta.»

«Tegelikult teeme me täna omavalitsuste tööd ja hoiame sellega kokku tulevikus kasside püüdmisele, pidamisele, hukkamisele ja utiliseerimisele kuluvaid vahendeid, sest hulkuvate loomadega tegelemine kuulub otseselt omavalitsuste pädevusse,» ütles Loomapäästegrupi eestvedaja Heiki Valner. «Eelmisel aastal suutsime me tasuda vaid 30% projekti maksumusest ning suurema osa kuludest katsid meie head sõbrad Rekku Rescue-st. Tänavu panustame juba võrdsetes osades ja järgmistel aastatel ootame ka omavalitsusi kaasa lööma, sest see oleks igati aus ja õiglane.»

Sooduskampaania algab täna, 15. mail ja kestab kuu lõpuni. Operatsioone teostatatakse tööpäevadel. Loomapäästegrupp soovitab kiirustada eelkõige emaste kasside omanikel. Transporti mitteomavate, liikumispuudega ja eakatel inimestel palutakse samuti kindlasti ühendust võtta, et leida lahendus ka nende lemmikute kliinikusse toimetamiseks.