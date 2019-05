Kogumissõltuvusega naine kuhjas kahetoalisesse korterisse mitusada kassi

Selgus, et korteri perenaist vaevab kogumismaania, kuid esemete asemel vedas ta koju kasse. Kohale kutsutud loomakaitsjad lugesid esimese päeva lõpuks kokku enam kui 300 kassi, kuid see number tõusis lõpuks vähemalt 70 võrra ning täpset arvu pole senini kindlaks tehtud.

Kasside massiivse arvu tõttu paluti abi mitmelt loomapäästeühingult, mille vahel hiirekuningad ära jaotati. Organisatsiooni Toronto Cat Rescue juhataja asetäitja Belinda Vandersluis sõnas, et korteris oli ääretult raske olla, sest see oli maast laeni kasse täis ning õhk haises lämmatavalt.

Üllataval kombel olid kassid suhteliselt hea tervise juures, vaid mõned loomad kannatasid kirpude või muude parasiitide all. Suurem osa kassidest olid inimsõbralikud ning otsisid tähelepanu ja hellitusi. Kuigi pea kõik kassid olid kastreeritud ja steriliseeritud, leidus korteris ka lõpptiineid kasse, kes said pojad ilmale tuua ühingute hoiukodudes.

«Kassid on energilised ja mänguhimulised ning suur hulk neist on valmis uutesse kodudesse minema,» rääkis Vandersluis. «See meie järgmine ülesanne ongi — me anname endast parima, et kõik kassid armastavad perekonnad leiaks.»