Uus standard hotellitööstuses: maailmakuulus hotellikett läheb puurivabaks

Loomakaitsjate rahvusvahelise mõjutuskampaania eesvedajaks oli koostöövõrgustik Open Wing Alliance, mille üheks liikmeks on ka Eestis tegutsev MTÜ Nähtamatud Loomad. Globaalne kampaania tõi kokku 63 erinevat loomakaitseorganisatsiooni, et parandada koos kanade heaolu tööstusfarmides ning kutsuda üles juhtivaid hotelle käituma vastutustundlikult.

«Hiltoni otsus seab majutus- ja toitlustussektorile uue särava standardi ning vähendab loomade väärkohtlemist märkimisväärselt,» ütles Nähtamatute Loomade juht Kristina Mering. «Lisaks kaitseb see tarbijate huve: klient eeldab, et makstes majutuse eest preemiumhinda, on ka tema hommikune munapuder parima võimaliku kvaliteediga – selle arvelt ei tohiks teenusepakkujad teha järeleandmisi.»