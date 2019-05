Venemaa loomaärikad parseldavad võltsitud Eesti paberitega kutsikaid Soome

Siinkohal on probleemiks aga võltsitud dokumendid — paljudel Soome toodud koertest on pealtnäha korralikud Eesti lemmikloomapassid ja tervisetõendid, kuid paljud sellised loomad on tegelikult pärit Venemaa koeravabrikutest, kus tõukoeri massiliselt paljundatakse ning nad siis heausklikele ostjatele odavama hinnaga maha müüakse. Haikka nentis, et tegelikult ei garanteeri ka kõrge hind seda, et koer on pärit tervest pesakonnast ning vabrikante on keeruline tabada.