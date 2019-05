Päevakäpp: kaisumõmm Muffin unistab suurest ja erilisest armastusest

Just Muffin on see, kes alati tulijat õrna mjäuga tervitab, sujuvalt külje alla poeb ning siis ennast vaikselt ümber inimese südame mässib. Muffin on lihtsalt seesugune kass, kes tahaks koguaeg inimese lähedal olla — saada paitusi, kinkida peamükse, ronida sülle ning sinna siis pikaks ajaks jäädagi. Turvakodus saab Muffin seda kõike aga liiga vähe.