Imearmsad fotod: neli saarmapoega avasid esmakordselt silmad

Loomaaia 119-aastase ajaloo jooksul on tegu esimese seal sündinud saarmapesakonnaga. Esmasel läbivaatusel tegid talitajad kindlaks, et kaks saarmatest olid emased ning kaks isased. Sündides on väikesed saarmad pimedad ja täiesti abitud ning avavad oma silmad alles neli kuni viis nädalat hiljem.