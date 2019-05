Need eurovalimiste kandidaadid on andnud lubaduse toetada loomade heaolu

Tänaseks on lubadusele alla kirjutanud 15 Eesti kandidaati: Erik Orgu, Maria Kaljuste, Andrei Korobeinik, Kristiina Tõnnisson, Evelin Ilves, Triin Saag, Urmas Paet, Yoko Alender, Kätlin Kuldmaa, Airis Meier, Raimond Kaljulaid, Peep Mardiste, Marina Kaljurand, Züleyxa Izmailova ja Mihkel Kangur. Enim allakirjutanuid on Reformierakonnast ja Eestimaa Rohelistest.

«Loomade heaolu on tuleviku Euroopa prioriteet. Nii, nagu ei saa mööda vaadata kliimamuutustest ja loodushoiust, on keeruline ette kujutada edukat rahvusvahelist poliitikat, mis ei pööra tähelepanu loomakaitsele,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Ärksamad poliitikud viivad end varakult kurssi aktuaalsete loomakaitse probleemidega, mille lahendamist kodanikud oma esindajatelt ootavad. Üle Euroopa on juba ligi 700 kandidaati andnud oma lubaduse toetada parlamendis loomade heaolu.»