Kevadtorm jättis pool tosinat põdravasikat emata

Kaks kinni püütud põdravasikat prooviti esialgu metsa tagasi viia lootuses, et nende ema välja ilmub. Erinevate metsloomaspetsialistide hinnang olukorrale oli aga, et sellises situatsioonis ema naasmist oodata ei maksa. Imeloomade Seltsiga koostöös viidi pisikesed põdrad seetõttu metsloomade taastuskeskusesse. Appi tõttasid ka suurfirmad, kes saatsid vasikate toitmiseks spetsiaalset piimapulbrit ja lutipudeleid ning panid oma õla alla, et loomadele õueaedik ehitada.

«Transpordi käigus oli väga õõvastav näha igal pool rasketehnikat. Teede peal kolonnid, millest möödasaamine kitsastel auklikel teedel oli võimatu,» kirjeldas ELL olukorda. «Ütleme, et päris palju aega kulus nende taga aeglaselt sõitmisele, samas oli iga minut arvel. Ettekujutus sellest, kuidas selline tehnika, müra ja loendamatu hulk sõdureid metsas loomadele mõjuda võis, on õudne.»

ELL palub siiski meeles pidada, et tavaolukorras üksi metsas olev loomalaps ei tähenda, et ema on ta hüljanud. Põdravasikad jäetaksegi üksi ja ema käib neid aeg-ajalt toitmas. «Need päästetud põdravasikad on suur erand, kuid muul ajal palume neid mitte häirida ega kaasa võtta. Sama on jänesepoegade, kakkude ja kitsedega. Kui te pole kindel, mida teha, siis helistage meile ja juhendame,» manitsevad loomakaitsjad inimesi rahulikult mõtlema.