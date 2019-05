Nukker emadepäev Saaremaal: haisvas akendeta aidas kinni hoitud koerad hakkasid inimesi nähes rõõmust nutma

«Video järgi olime mõneti valmis olukorraks, mis meid kohapeal ootamas, kuid vaatepildiks, mis meile seal tegelikult avanes, me siiski valmis ei olnud ja kuidas saanukski — see oli lihtsalt mõistusevastane,» kirjeldasid vabatahtlikud nähtut . «Mumifitseerunud jänesed puurides, linnukorjused, koerte elupaigaks olnud akendeta aida väljanägemine ja võigas hais ja muidugi koerad ise.»

Esimene šokk möödas, asusid päästjad kontrollima koerte kiipe. Asi läks huvitavaks — kolmest koerast kahel olid kiibil ja neist kumbki ei olnud noore majaperenaise Liisi nimel. Registrijärgsete omanikega ühendust võttes selgus, et mõlemad olid koertele pakkunud hoiukodu, ent teemat ei soostunud Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu lähemalt kommenteerima, öeldes, et loos on palju segaseid asjaolusid ning edasi tegeleb uurimisega politsei. Kolm koera aga on transporditud hoiukodudesse, kus nende tervist turgutama asutakse.