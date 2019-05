Päevakäpp: tillukest kasvu Mammamia üllatab suure ja särava hingega

Turvakodusse saabudes on kindel, et üks tervitajatest on tilluke mustvalge Mammamia. Ta on nii õrn ja hell, kuid ometi nii armsalt paimaias ja lähedust otsiv. Mammamia annab alati vaikselt märku, et igatseb tähelepanu - sirutab end pikaks ning hakkab hellalt käpakesi sõtkuma. See kõik on vihje sellele, kui väga ta paitusi ja lähedust ootab.