Video: Tallinna loomaaia lumeleopard meelitati kavala trikiga koopast välja

Lumeleopard ehk irbis on Kesk- ja Sise-Aasia kõrgmägede tippkiskja, kelle suvised elupaigad on 4 km kõrgusel igilume piiril. Talvekuudel tuleb ta oma põhiliste saakloomade – kaljukitsede ja mägilammaste kannul allapoole liikudes ka eelmäestikesse. Eluviisilt eraklik irbis on videvikuloom, kuid pilves ilmaga võib ta ka päeval aktiivne olla. Hävimisohus lumeleoparde on looduses alles veel ainult ca 3400 täiskasvanud isendit. Tallinna loomaaias on neid peetud alates 1964. aastast ning siin on üles kasvanud 20 lumeleopardikutsikat. Loomaaia kollektsiooni kuulub praegu kaks lumeleopardi – emane Deli ja isane Otto III.