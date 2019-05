Julmalt piinatud koera eluküünal kustus operatsioonilaual

Koera loetud tundidega kliinikusse jõudmine andis abistajatele lootust, et operatsioon võib edukas olla ja paranemise ime sündida. Seis oli nutune: Ott oli kaotanud palju verd ning tema kusepõis oli kõhuõõnest väljunud. Röntgenpilti uurides selgus aga hirmus tõsiasi — koera oli hiljuti õhkrelvast lastud ning kuul oli tal endiselt keres. Lisaks oli Oti kehal palju sinikaid ja muljumisjälgi, mis andis alust arvata, et teda oli jalaga pekstud.

«Võimalik, et Ott kakles mõne teise koeraga ja teise koera omanik lasi teda õhupüssist. See, et toime on pandud jõhker koerapiinamine, on igatahes selge,» märkis ELL, kuid avaldas siiski lootust, et operatsioon võib edukas olla, sest tol hetkel oli koera olukord stabiilne. Lootus sel korral aga ei aidanud ning Ott tegi oma viimased hingetõmbed operatsioonilaual.