Seiklema läinud koerad leidsid tänu politseinikele kodutee.

Politseinikud panevad südamele, et lemmiku kiibistamine on hädavajalik. Ära unusta ka kontrollida, et andmed kiibil on õiged ning kiip registrisse kantud — nii saad olla kindel, et sinu sõber jõuab kiiresti tagasi koju, kui ta on mingil moel vabadusse pääsenud ja seiklusi otsima läinud.