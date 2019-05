Politsei tuletab meelde: koera eest vastutab omanik

«Nagu öeldakse, koer on inimese parim sõber. Aga sõprus on kahepoolne ehk koeraomanik peab oma lemmikuga heaperemehelikult käituma,» kirjutab Põhja prefektuur oma tänases Facebooki postituses, mille eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et avalikus kohas tuleb loom rihma otsas hoida.