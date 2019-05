Päevakäpp: sülelembeline Luna otsib päris oma kodu

Paimaias, hell, sõbralik, seltskondlik, julge, sülelembene - need on vaid mõned nendest ülistavatest sõnadest, millega Luna hoiuperemees teda kirjeldab. Ilmselt võiks see loetelu jätkuda.

Nüüd on aga Luna taas suure mure ees. Tema hoiuperemees kolib juba loetud päevade pärast välismaale tööle ning Luna peaks leidma endale uue pesapaiga. Meie ühine arvamus on, et uue hoiukodu asemel võiks see imearmas tibatilluke kassitirts hoopis päris oma koju kolida. On ta ju hoiuperemehele kõiki oma parimaid külgi näidanud ning kinnitanud sellega meie arvamust, et Luna muudaks iga kodu soojemaks, rõõmsamaks, positiivsemaks ja lustlikumaks.