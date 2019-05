Koer, kes on adopteerimiseks liiga kole

13-aastane Morissa on karvutu Hiina harjaskoer, kes on muuhulgas ka pime. Ja kuigi varjupaiga külastajad Morissast just üleliia vaimustuses ei ole, siis seal veedetud nädalate jooksul on ta kujunenud personali absoluutseks lemmikuks. «Öeldakse, et ilu on vaataja silmades - meie kõik arvame, et Morissa on imeline,» ütles varjupaiga töötaja Craig Horsler.