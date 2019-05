Päevakäpp: Tiit on kass oma parimais aastais

Tiit on väga sõbralik ja paimaias keskeas kiisu, kes otsib kodu, kus rahulikult inimese kõrval lebada. Pai võib teha, kuid kassike eelistab ka niisama lihtsalt seltskonnas viibida — tuleb ja viskab end selili inimese lähedal. Vaatamata soliidsele eale on ta vahel väga suures mänguhoos, kargab ringi ja ajab kõrisevaid mänguasju taga.

Kuna Tiit on FIV-positiivne kass, siis ideaalis võiks olla ta oma tulevases kodus ainus kass. Samas aga ei ole see ka tingivalt oluline, sest Tiit ise on äärmiselt rahulik ning ise tüli kiskuma ei kipu. Kui sa ei tea päris täpselt, mida elu FIV-positiivse kassikesega endast kujutab, siis soovitame lugeda blogipostitusi SIIN ja SIIN.