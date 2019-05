Päevakäpp: Mõmmit on raske mitte märgata

Kui Mõmmile tundub, et Sa ei ole teda märganud, siis on kassipoiss ühe hüppega Su kõrval, et siis kurrudes endast märku anda!

Koos Mõmmiga ei pea Sa kunagi taluma üksindust - tema armastab seltsi ning ei salli kinniseid uksi. Kui Sina oled voodis, on ka tema voodis, kui Sina oled pesemas, siis tema ootab Sind vannitoas. Ta on alati Sinuga kaasas, et olla Sinu südame lähedal!

Lisaks oskusele Sinuga alati kaasas käia, on Mõmmil ka potentsiaali saada esimeseks politseikassiks. Mõmmi oskus tuvastada kõik peremeheta söögipalad on lausa hämmastav! Ilmselt on see oskus omandatud tänaval elades, kus ei võinud kunagi kindel olla, millal taas midagi hamba alla saab.

Mõmmi armsalt ümaras keres on peidus üks hell süda - talle meeldib varahommikul kaissu pugeda ning tema meloodiline nurr kõlab paremini kui ükskõik milline äratuskell!

Paku maailma kõige vahvamale Mõmmile päriskodu!