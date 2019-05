1000 digiallkirja 24 tunniga: inimesed ei jõua karusloomafarmide sulgemist ära oodata

Rahvaalgatuse platvormil toimuva kampaania eesmärgiks oli koguda vähemalt 1000 digiallkirja karusloomafarmide sulgemise toetuseks, mille tulemusena on Riigikogu kohustatud kollektiivset pöördumist menetlema. Loomakaitsjate eesmärk täitus juba veidi vähem kui ööpäevaga.

«Kartsime alguses, et ehk on inimesed karusloomateemast pisut väsinud, kuid selgus vastupidine: nad ei jõua farmide sulgemist ära oodata ning soovivad valitsuse kiiret tegutsemist,» rõõmustas karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuht Merit Valge.

Valge sõnul ei anna organisatsioon veel petitsioonis kogutud allkirju Riigikogule üle, vaid jätkab toetuse kogumist. «Allkirju tuleb muudkui juurde ning me ei taha seda hoogu peatada – mida rohkem hääli me kogume, seda tugevamalt me saame loomade eest seista,» kinnitas Valge.