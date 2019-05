Päevakäpp: Kikimikit ja Nublut vaevab suur mure

Kuid Kikimiki ja Nublu on mures. Elu 60 kassiga koos on hoopis teistsugune kui paari kassiga hoiukodus. Kõik tundub hirmutav ning muidu sõbralikud ja paimaiad poisid ei julge turvakodus veel ringi liikuda. Vabatahtlikud käivad poisikesi julgustamas-paitamas, hellalt rääkimas ja maiuseid andmas ning see muudab karvapallid hetkeks rõõmsamaks, kuid siiski on üks ehmunud jänes nende kahe karvapalli sisse pugenud ning vennakesed ringi liikuda ei soovi.