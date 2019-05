Hulkuvalt koeralt hammustada saanud norralanna suri marutõppe

Skandinaavia poolsaarel on inimeste marutõppe nakatumine ääretult haruldane nähtus — Norras registreeriti viimane juhtum 1815. aastal. Eesti on alates 2013. aastast kuulutatud marutaudivabaks riigiks, kuid Aasias ja Aafrikas sureb marutõppe igal aastal kümneid tuhandeid inimesi. Ravita põhjustab marutõbi alati surmaga lõppevat ajupõletikku.

Norra ringhääling NRK vahendas, et naine reisis kahe kuu eest Kagu-Aasiasse, kus teda hammustas marutaudi nakatunud hulkuv koer. Haiglasse viidi norralanna aga alles eelmisel teisipäeval, kui tema tervis järsult halvenes. Marutõbi diagnoositi naisel laupäeval. Naine polnud oma matkagrupis ainuke Norra turist, kuid NRK andmetel on kõiki tema kaaslasi võimalikust ohust hoiatatud ning nad arstlikku kontrolli suunatud.

Terviseameti kohaselt on marutõve keskmine peiteperioodi pikkus üks kuni kaks kuud, olles minimaalselt üks nädal ja maksimaalselt rohkem kui aasta. Peiteperioodi pikkus sõltub viiruse sisenemise kohast ja on seda pikem, mida kaugemal see on peaajust. Marutõbi võib kulgeda ka pärsitud vormina, mille käigus saabub surm tavaliselt südame või hingamise seiskumise tõttu.

Kuigi Eesti on olnud juba aastast 2013 marutaudivaba, ei toiks mingil juhul nõelu nurka visata ning enda looma vaktsineerimata jätta — Eestis on lemmikloomade marutaudivaktsiin kohustuslik. Oht haiguspuhanguks on suur, kuna tänapäeval reisivad koduloomad palju ning metsloomad riigipiire ei tunne. Venemaal on marutaud endiselt väga aktuaalne, samuti on marutaudijuhtumeid esinenud meie lähiriikides Leedus, Poolas ja Valgevenes.