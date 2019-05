Eesti moeloojad tulid välja loomasõpradele mõeldud kollektsiooniga

«Selle kollektsiooni taga on eelkõige soov levitada loomaarmastust,» ütles Tallinn Dollsi juht Mari Martin. «Juhime ka tähelepanu karusloomafarmide temaatikale, eesmärgiga toetada farmide keelustamist,» selgitas Martin ja lisas, et Tallinn Dollsi uues kollektsioonis sümboliseerib hõberebane hoolimist loomade vastu.

«Tallinn Dollsi südamlik žest ja loomadele pühendatud kollektsioon on korraga suuremeelne ja tänuväärne. Ulatades abikäe Loomusele, annab Tallinn Dolls hoogu keerulisele tööle loomakaitse valdkonnas,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Tallinn Dollsi kollektsioon esindab suurepärast näidet ettevõtluse ja vabakonna koostööst ühise eesmärgi nimel.»

Tallinn Dollsi uue kollektsiooni modellid on karusloomafarmide keelustamist toetavad kuulsused Hanna Martinson, Maria Avdjuško ja Anu Saagim. Vaata kollektsiooni ja fotosid SIIT. Kasutades koodi «Loomus10» on loomasõpradele soodustus 10% ja igalt ostult suunatakse 10% summast MTÜ Loomusele, et toetada tööd karusloomafarmide sulgemise nimel.