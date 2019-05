Päevakäpp: kevadpäike sulatas Liseti südamest pelglikkuse

Nüüdseks on sellest päevast möödunud mitmed kuud. Lumi on sulanud ning vahetunud värske rohetava muruga. Just nagu Lisett. Temagi on «sulanud» ning tegemist on justkui uue kassiga, kellest õhkub kevadist tärkamist ja elurõõmu. Nüüd siblib Lisett agaralt aknalaualt aknalauale, pesast pessa, toolilt toolile - ikka selleks, et inimesele järgneda ja paikäsi veel ja veel ja veel tunda saada! Lisett tahaks suvele vastu minna küpselt — eluküpse ja kogenud kassina, kes saaks viimaks ometi kogeda päriskodu rõõmu!