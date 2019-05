Loomakaitsjad alustasid taas võitlust karusloomafarmide vastu

Rahvaalgatuse platvormi vahendusel toimuva petitsiooni eesmärgiks on koguda vähemalt 1000 digiallkirja farmide sulgemise toetuseks, mille tulemusena on Riigikogu kohustatud kollektiivset pöördumist menetlema.

Karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuhi Merit Valge sõnul ootasid nad kampaania alustamisega hetkeni, mil uus valitsus on tööle asunud. «Avalik toetus farmide keelustamiseks on ülekaalukalt suur ning see ei rauge enne, kui valitsus on probleemiga tegelenud,» kommenteeris Valge.