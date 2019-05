Rõõmusõnumid Tšehhist: tiiger Pootsman saab peagi isaks

Kuna Tanya ja Pootsmani omavaheline klapp on algusest peale suurepärane olnud, oldi nii Tallinnas kui ka Tšehhis võimalike järeltulijate suhtes lootusrikkad. Täna jagaski Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran saates «Ringvaade» uudiseid, et tema teada saab Pootsman tõepoolest varsti isaks. «Ma ei tea kas ma tohiks välja öelda — ta (Tanya - toim.) peaks vist tiine olema,» avaldas Maran ja lisas, et järglane on kõigi poolt oodatud.