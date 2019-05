Päevakäpp: Musti suurt kurbust ei suuda leevendada isegi soe päike

Esialgu oli Musti ääretult arg: susised, püüdis end iga hinna eest kaitsta ja kandis hoolt väiksemate saatusekaaslaste eest. Aga juba mõnda aega on ta olnud valmis selleks, et enesele oma inimene leida, kuid keda pole, on see kauaoodatud ja igatsetud sõber. Musti hakkab lootust kaotama ning juba leitud usaldus inimese vastu on muutumas vaikseks eemaletõmbumiseks nagu öeldes, et pole ju mõtet. Ja nukrus hakkab ta silmadesse tekkima: «Miks keegi ometi ei märka mind?»

Kõik, mis ühe kunagise metsiku kassiga teha saab, on tehtud: Musti on inimesega harjunud, talle meeldivad paid, vahel on lausa sellinegi kahtlus, et ta ise igatseb inimese lähedust. Selles praeguses ja loodetavasti viimases hoiukodus on prouast saanud inimese sõber.

Musti ootab! Tõttab uksele vastu, paisaamiseks tõuseb tagajalgadele ja nurr on ka taasleitud. Ja seda kõike teeb ta tagasihoidlikult: kui nooremad hoolealused on oma tormamised lõpetanud ja paid saanud, on Musti kord. Pikalt ja põhjalikult! Ja enne veendudes, et inimesel ikka ka tema jaoks aega on.

Isegi seisva inimese süles on Musti nõus olema, aga seda ei tohi äkki teha. Järsu sülle krahmamise peale võib kass ehmatada ja veidi pahaseks saada. Paar paid enne, veidi rahulikku juttu ja Musti on ka süles rahulik.

Nii iseloomult kui ka tehtud protseduuride poolest on Musti valmis uuteks väljakutseteks. Pole muret ei parasiitide, ega ka võimalike soovimatute lapsukestega. Pass on välja kirjutatud ja tuvastamiseks kiip ka olemas!