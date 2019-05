Galerii: Uskumatu! Superemast rotveiler tõi ilmale 16 kutsikat

Jalaväelane Mark, kelle peres kasvab lisaks kutsikatele ka viis last, on Roxy abistamiseks paika pannud kindla ajakava: korraga võib ema juures olla kaheksa kutsikat ning iga võsukestega veedetud 40 minuti järel saab Roxy tund aega emakohustustest puhata. Loomulikult aitavad kaasa ka pereliikmed, kes kutsikaid vajadusel piimaseguga toidavad.

«Kui me Roxy ultrahelisse viisime, ütles veterinaar, et oodata on kuute kutsikat ning kuuega me ka arvestasime,» rääkis Mark Marshall väljaandele Daily Mail. «Seetõttu oli pesakonna suurus meile šokiks. Kuhu ülejäänud kümme ultraheli eest peitu pugesid, pole mul aimugi.»