Kas sina tead, mida söövad pesukarud ja lumeleopardid? Tallinna loomaaed näitab!

Jässaka kere ja «bandiidimaskiga» pesukaru lühikesed jäsemed lõpevad pikkade tundlike sõrmede ja varvastega. Nime on ta saanud kombe järgi saak enne söömist vette kasta. Põhja-Ameerikast pärit pesukaru on omnivoor ja hea kohaneja, kelle toidusedelisse kuulub kõik, mida tal õnnestub veekogudest, maismaalt ja inimasulatest kätte saada.

Tänu lemmikloomakaubandusele on pesukaru hoogsalt Euroopas levima hakanud. Kuna siin loodusesse pääsenud loomad võivad teha palju kahju levitades haigusi, hävitades linnupesi ja lükates paigast ökoloogilise tasakaalu, siis on uute isendite sissetoomine Euroopasse keelatud. Eestis pesukaru vabas looduses veel leitud ei ole, kuid Leedus nende arvukus aegamisi suureneb. Tallinna loomaaias elab viis pesukaru, keda saab uudistada seni, kuni loomakestel eluiga jätkub. Invasiivsete võõrliikide nimekirja kantud pesukarusid enam loomaaedadesse juurde tuua ja paljundada ei tohi.

Lumeleopard ehk irbis on Kesk- ja Sise-Aasia kõrgmägede tippkiskja, kelle suvised elupaigad on 4 km kõrgusel igilume piiril. Talvekuudel tuleb ta oma põhiliste saakloomade – kaljukitsede ja mägilammaste kannul allapoole liikudes ka eelmäestikesse. Eluviisilt eraklik irbis on videvikuloom, kuid pilves ilmaga võib ta ka päeval aktiivne olla. Hävimisohus lumeleoparde on looduses alles veel ainult ca 3400 täiskasvanud isendit. Tallinna loomaaias on neid peetud alates 1964. aastast ning siin on üles kasvanud 20 lumeleopardikutsikat. Loomaaia kollektsiooni kuulub praegu kaks lumeleopardi – emane Deli ja isane Otto III.