Põhjalik ülevaade: kuidas käituda, kui satud kokku metsloomaga?

Maikuus sünnivad põtradel vasikad, karud liiguvad ringi poegadega, metssigadel on põrsad ja lindudel on käimas pesitsushooaeg.

Kätte on jõudnud aeg, mil metsaelanikele sünnib järelkasv. Sotsiaalmeediasse on ilmunud taas ülesvõtteid inimeste kokkupuudetest metslooma poegadega ning tavapärasest rohkem on näha nendega ka liiklusõnnetusi.