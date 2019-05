Päevakäpp: inglinäoga Sabina salarelvaks on kõiketeadev silmavaade

Aga kõik mustad ja mustakirjud kassid ei ole teps mitte oma salakohtades peidus. Üks väike inglinäoga pikkade valgete vurrudega südametemurdja ei ole üldse peidus. Ta on Kassiabis ja ootab, millal kahejalgne sõber ta oma koju viib. Sabina isegi ei eelda, et talle pidulikku luuasõitu tehtaks, ta ei oota müstilisi ja maagilisi rituaale. Sabinale piisab täiesti sellest, kui tuleb täiesti tavalist tõugu kahejalgne loomasõber ja ta kaasa viib. Päriseks. Oma pisikeseks karvaseks rõõmupalliks.

Sabina sügav kõiketeadev silmavaade on täis kogu maailma tarkust. Sabina oma suurte ümmarguste silmadega on nagu oravasabaga öökull, väike kodukakk, öise eluviisiga tähelepanelik maailmavaatleja. Nagu kakulistel on teistest lindudest pehmemad suled, mis võimaldavad neil hääletult liikuda, on ka Sabinal mitmete teiste kiisudega võrreldes siidisem kasukas ning ta hõljub samuti märkamatult toas ringi. Ehk tulenevad uhkest kohevast oravasabast oravale sarnased omadused — Sabina on pidevalt valvel, liigub väledalt kasvõi püstloodis pindadel ja varjub vähimagi harjumatu müra puhul.