Päevakäpp: puuris elama sunnitud Mason vajab hädasti hoiukodu

Puurielu on ainus võimalus, kuidas vabatahtlikud saavad veenduda, et Mason saab ainult tervist toetavat toitu. See ei ole aga ühelegi kassile sobilik elu. Stressist nii lahti ei saa ja samuti on nohu jälle tagasi. Mason VAJAB kasvõi hoiukodu. Tule Masonile appi! Paku talle kodu, kus ta saab vabalt ringi liikuda ja rahus elada.