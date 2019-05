Video: internetikasutajate südamed on võitnud teekaamera ees poseeriv kajakas

Londoni ühistransporti haldav Transport for London (TfL) on liikluse jälgimiseks üle linna üles seadnud 177 turvakaamerat. Üht neist on külastama asunud kajakas, kes paistab arvavat, et tema jälgimine huvitab inimesi rohkem kui liiklus. Ja linnul on õigus — TfL on temast sotsiaalmeedias jaganud mitmeid videoklippe, millest viimane on kolme päevaga kogunud 2.7 miljonit vaatamist.