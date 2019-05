Video: surmast päästetud hülglaste rõõm merre pääsemise üle soojendab iga südant

Päästeoperatsiooni juhtinud Hiram Toro sõnas, et haigete loomade elule turgutamine ja nende taas vabastamine on suurt südamerahu pakkuv ettevõtmine. «Kui loom on piisavalt tugev, et omal jõul hakkama saada, on see märk sellest, et me oleme oma tööd hästi teinud,» rääkis Toro. «Merikarude ravi oli vaevaline, kuid mul on rõõm kinnitada, et kõik sujus suurepäraselt.»