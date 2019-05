Aita abivajajaid: tänavalt päästetud Ashley ja Arasto mured pole lahendust leidnud

Nii Ashleyt kui Arastot tabas tugev nohu, mis tõi kaasa hingamisraskused, pidevalt vesised silmad ja suutmatuse süüagi. Mõlemad kassid kiirustati veterinaaride juurde, et neile parim abi võimaldada. Kiire tegutsemine aitas veidigi: tänaseks on Arasto igati terve ja kraps poiss, ent Ashley ravi pole siiani läbi.

Probleemid pole aga igavesed ning Pesaleidja vabatahtlikud on lootusrikkad, et peagi on ka Ashley mured möödas. Mõlemad kassid on taastumas, kuid siiani ootab tasumist nende 810-eurone kliinikuarve. Vabatahtlike abiliste toel töötav Pesaleidja loodab nüüd heade eestlaste toele: iga väiksemgi panus loeb ja iga sent annab neile lootust, Ashley ja Arasto tervis saab sedavõrd korda, et keegi saaks neile päriskodu pakkuda.