Päevakäpp: Kitty on kass kui pehme pilveke

Pisikene karvakera on ääretult multifunktsionaalne kass. Ühest küljest meenutab ta väikest pilvepatja, kes kuskil kõrges pesas vaikselt hõljub. Järgmisel hetkel on see väike tegelane aga juba sinu jalge ees maas ning meenutab kohevat sammalt, mida käega katsuda sooviks. Siis saad sa aga aru, et tegemist ei ole pilvepadja ega samblakuhjaga — see on hoopis vahva kassike, kelle pehmesse kasukasse tahaks oma nina suruda ja kelle hella nurru kuulata!