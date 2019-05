Päevakäpp: rasket tänavaelu kogenud Arelia süda unistab uuest algusest

Elu pole teda hellitanud - hoiukoju saabus Arelia Keila paneelmajade vahelt, kus süüa sai ainult siis, kui mõni hea südamega inimene õue palukesi jättis. Nüüd on Areliast saanud aga toidugurmaan ning ta teab, et kõige maitsvam toit ei oota mitte krõbinakausis, vaid inimeste juures. Kui turvakodus kanasüdameid pakutakse hakkab kõige agaramalt hakkab inimese järel käima Arelia, kes teeb niisugust peenikest, kuid nõudvat mjäud, et paratamatult tahaks terve toidukausi just tema ette laotada.