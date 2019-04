Jahmatavad fotod: pirukatega maiustanud koer õgis end 70-kiloseks

Loomakaitseorganisatsiooni RSPCA esindaja sõnul ei pakkunud koera omanikud talle sobivat toitu ning lisaks sellele viskasid nende naabrid neljajalgsele maiustamiseks pirukaid. RSPCA andmete kohaselt on tegu kõige ülekaalulisema koeraga, keda nad kunagi aitama pidanud on.

«Vaatamata oma hiiglaslikule kehale on George üllatavalt aktiivne ning ka tema iseloom on silmapaistev,» rääkis päästekeskuse juhataja Claire Sparkes. Naise sõnul on vabatahtlikud ülekaalulisi koeri aidates alati lootusrikkad, et hullemaid juhtumeid enam ei tule, ent George'i olukord jahmatas ka paljunäinud abistajaid.