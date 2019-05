Õnnesärgis sündinud papagoi sai kuuli näkku, paranedes pidi heitlema maoga ja siis relvastatud kurikaeltega

Kuriteo uurimine jõudis vaevu alata, kui Freddy kõigi üllatuseks välja ilmus ning talitajad ta oma puuri lähedalt puuoksalt istumast leidsid. Freddy naasmise asjaolud on segased, ent maast leitud vereplekkide tõttu usuvad loomaaia töötajad, et linnuke ründas kurjategijaid, pääses vabadusse ja puges mõneks päevaks peitu. «Freddy on üks veidi metsik tegelane,» sõnas loomaaia veterinaar Ilair Dettoni väljaandele Folha de São Paulo ja lisas, et kuigi teise varastatud papagoi saatus on lahtine, jätkuvad tema otsingud sellegipoolest.