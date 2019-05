Lemmikloomade seedehäired ja nende põhjused

Seedehäired võivad väljenduda mitmeti (kõhulahtisus, -kinnisus, liigne puuksutamine, kaka tavatu värv jm) ja seedehäirete põhjuseid on väga palju (alates suuõõne probleemidest ning lõpetades maksa-, pankreasehaiguste ja mikrofloora tasakaalu probleemidega). Põhjuseid on lausa nii palju, et isegi loomaarstid võivad vahel probleemi lahendusi otsides kimbatusse sattuda, sest lisaks üldistele põhjustele tuleb arvesse võtta ka iga looma individuaalsust (eriti toiduainete talumatuse korral). Tõsi on ka see, et oksendamine ja kõhulahtisus kaasnevad peaaegu kõigi haiguslike seisunditega.

Selleks, et märgata seedehäiret, tuleb teada, milline on Teie lemmiku terve seedimine. Tihtipeale on selle parimaks näitajaks lemmiku väljaheide.

Jah, räägime kakast! Iga koer-kass on indiviid ja terve koera-kassi kaka võib oma väljanägemiselt ning koostiselt erineda. Laias laastus võiks jälgida, et kaka värv oleks šokolaadipruun. Kui lemmik sööb toitu, millesse on lisatud värvaineid, võib see mõjutada ka kaka värvi. Kui ta on söönud nt porgandit, võib kakas näha rohkem oranži värvi ja vahel ka porganditükke, peeti süües on iseloomulik punane toon.

Kujult peaks kaka olema nagu puuhalg, see peaks hoidma kuju. Kui kaka koosneb väikestest pallikestest, võiks üle vaadata lemmiku vedelikutarbimise. Tihti esineb kõvemat kakat siis, kui lemmikule hakatakse andma kaalulangetustoitu. Sellisel juhul võib abiks olla kuivtoidule märgtoidu lisamine.

Kaka konsistents peab olema kompaktne, tihke, niiske ja kergesti kakakotti üles korjatav, meenutama plastiliini. Kõhulahtisus või vesine väljaheide võib viidata seedetrakti ärritusele. Kaka kogus võiks olla proportsionaalne tarbitud toidu kogusega. Rohkem kakat on oodata, kui toit sisaldab rohkem kiudaineid (nt kaalulangetus või madala kalorsusega toidud).

Kakat võiks vaadelda iga kord, kui lemmik kakal käib. Kasside puhul tuleb arvesse võtta ka seda, millise liiva peal ta käib, sest mõni liiv n-ö imab kakast vedeliku välja ja väljaheide muutub päris kiiresti „kakamuumiaks“. Nii et kassi kakat tuleks uurida n-ö värskelt.

Kaka ei tohiks tavaolukorras olla väga kõva konsistentsiga, selles ei tohiks esineda heledat või tumedat verd, liigset lima, usse, väikseid valgeid kiude/tükke (parasiitide munad või segmendid), võõrkehi ega muud, mis ei vasta normaalse kaka parameetritele. Lähtuge kainest mõistusest! Kui otsustate loomaarsti poole pöörduda, oleks abi kaka pildist (just, pildistate kakat!), mis annaks loomaarstile parema aimduse probleemi olemusest.