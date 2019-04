Spetsialistid õpetavad: kuidas hoolitseda küülikute ja pisinäriliste eest?

«Seekord tutvustavad PetCity spetsialistid, millised kohustused kaasnevad näriliste võtmisega. Paljudel juhtudel võetakse alternatiiviks koerale või kassile koju lemmikuks närilised ja küülikud. Kiputakse arvama, et nende pidamine on kergem ja ei nõua erilist pingutust. Kuid iga lemmikloom on vastutus ning loengul ongi võimalik tutvuda, kuidas erinevate väikeloomade eest hoolitseda, et tagada nende hea elukvaliteet. Loengu eesmärgiks on propageerida ühiskonnas vastutustundliku loomapidamist,» ütles Siljanov.