Kevadtorm algas - taga oma lemmiklooma turvalisus

Põhiliselt toimuvad õppused Lääne- ja Ida-Viru maakonnas, kuid see puudutab ka Jõgevamaad ja Harjumaad. Õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel.

«Kuna õppuste käigus kasutatakse rasketehnikat ja valju heli tegevaid vahendeid, siis on oht, et lahtiselt liikuvad koduloomad suure ehmatusega minema jooksevad,» manitseb ELL. «Soovitame loomad siseruumides hoida ja väljas jalutada ainult rihmastatud loomadega. Ka jalutusrihma vastupidavuses tuleb enne veenduda ning koeri ei soovita me jalutama viia väikestel lastel. Ka kõige korralikumalt käituv koer võib ehmatades reageerida ootamatult ja ennast rihmast lahti tõmmata.»