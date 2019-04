Silmad siia, talgusõber! Loodustalgud on tänavu pühendatud ööloomadele

Paljud öise eluviisiga liigid ei toimeta looduses inimestega samal ajal, olgugi, et nende käekäik sõltub otseselt inimtegevusest. Nendele kaitsealustele liikidele tähelepanu tõmbamiseks ongi ELFi talguhooaeg sel aastal just ööloomadele pühendatud. «Loodustalgud on hea viis õppida paremini loodust tundma, eriti veel sellist tundmatut loodust, mis tärkab elule öösel,» ütles ELFi talgukorraldaja Kadri Aller. «Loodustalgulise töö sobib peaaegu kõigile, talguid ning erinevaid loodusretki korraldame järjest enam. Soovitan kõigil puhkuse ajal mõnele talgule tulla ning meie ööloomade eluga tutvust teha,» lisas Aller.