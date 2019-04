Fotod: Harjumaal päästeti seitse traagiliselt ema kaotanud oravapoega

«Kui tõenäoline on, et pojad hakkavad hädakisa tegema? Või hääbuvad lihtsalt vaikselt? Pesakastidesse paraku piiluda ei saa,» kurtis Heily. Ühingu vabatahtlikud palusid teatajal pesakastidel silm peal hoida, et näha, kas nende läheduses toimub oravate liikumist. Asja tegi raskemaks see, et potentsiaalseid pesasid oli aias koguni kolm. Varahommikune jälgimine ei toonud paraku asjasse selgust ning seetõttu läksid loomapäästjad kohale koos spetsiaalse tehnikaga, et poegadega pesa üles leida.