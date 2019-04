Juba homme! Tallinna loomaaed kutsub rahvusvahelisele konnapäevale

«Maailmas on viimase kahe kümnendiga välja surnud 168 liiki kahepaikseid. Ka Eestis pole konnade seis hea. Kõik meie 11 kahepaiksete liiki on looduskaitse all. Nii Eestis kui ka mujal maailmas ohustab kahepaikseid kõige rohkem sobivate elupaikade kadumine,» ütles Kristiina Kübarsepp, Eestimaa Looduse Fondi kampaania «Konnad teel(t)» eestvedaja. «Hetkel on ohtlik ka konnade sigimispaikadesse suundumise teekonna ristumine maanteedega, kus mõne tunniga võib hukkuda tuhandeid kahepaikseid. Üle terve Eesti käivad hetkel vabatahtlikega konnade üle tee aitamise talgud.»