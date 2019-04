Tallinna noored avasid varjupaigaloomade toetuseks kogumispunktid

Mitterahaliste annetuste all mõeldakse eelkõige kvaliteetset kassi- ja koeratoitu, aga ka kassiliiva, liivakaste, koristusvahendeid ja muid loomade eest hoolt kandmiseks vajalikke asju. Täielikku nimekirja on võimalik näha Varjupaikade MTÜ kodulehelt .

Põhja-Tallinna linnaosavanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko ütles, et tegemist on eelmisel aastal toimunud heategevusliku aktsiooni «Ole sõber» jätkuga. «Eelmisel aastal kogusid linnaosavalitsuse juures tegutseva Põhja-Tallinna Noorte Ümarlaua vabatahtlikud loomade varjupaigale annetusi kaubanduskeskustes ja teistes rahvarohketes kohtades. Koguda õnnestus üle 6300 euro ja see raha läks loomade ülalpidamiseks ja abistamiseks,» ütles Jurtšenko.