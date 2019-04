Aita abivajajaid: haigustega maadlev kassikolmik vajab ravi jätkamiseks toetust

Brittal ja Maxil on neerupuudulikkus ja nad vajavad igapäevaselt spetsiaalset ravitoitu ja neerusid toetavaid toidulisandeid, et enesetunnet parandada. Ilma nende abivahenditeta kiisud hakkama ei saa, kuid võitlevad vapralt ning näitavad oma tänulikkust Pesaleidja vabatahtlike suhtes selgelt välja.

Noor kiisupreili Sairi on hoiukodus elanud juba üle aasta. Nelja seina vahele kolis Sairi kolmenädalasena herpesest puretuna, apaatsena ja mõlemad silmad kinni mädanenud. Kuu aega nägid vabatahtlikud palju vaeva, et silmapõletik kontrolli alla saada ja kassipoeg ärksamaks muuta. Põletiku tagajärjel jäi Sairike ühest silmast pimedaks ning tema teisest silmast jookseb pidevalt välja vedelikku, mis põhjustab pruunikat rähma. Sairi ei saa hakkama ilma silmatilkadeta, mis tema silma sisepinda niisutavad ja põletikku alandavad.

Pesaleidja on annetuste toel tegutsev organisatsioon ning kolme kassi raviarved, mis praeguseks on kerkinud 250 euroni, on suureks koormaks. Seetõttu paluvad vabatahtlikud kassisõprade abi, et Brittale, Maxile ja Sairile jätkuv ravi tagada. Iga väiksemgi panus loeb ja iga sent aitab haigetel kiisudel paraneda, andes neile võimaluse lõpuks ka päriskodu leida.