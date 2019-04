Teenistuskoeri kasutavad ametkonnad arutlesid koertepensioni üle

Kohtumise fookuseks oli ühtsete seisukohtade kujundamine, kuna teenistuskoeri kasutavad ametkonnad on küllaltki erinevad, nii koerajuhtide arvult kui ka teenistuskoerte teenistusülesannete poolest. Käsitletud teemad sisaldasid koerateenistuste 2018. aasta kokkuvõtteid ning plaane 2019. aastaks. Samuti tõsteti lauale teenistuskoerte pensionile jäämise põhimõtete väljatöötamise temaatika.

«Ühine seisukoht oli, et pensionile jäämine tuleb siduda teenistuskoera vanuse, tervisliku seisukorra, tehes vajadusel veterinaarse läbivaatuse, ning töömotivatsiooni, atesteerimiste tulemustega ja uue teenistuskoera kutsika võtmisega,» selgitas Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse juht Jüri Pajusoo. «Samuti pooldati pensionile mineva teenistuskoera toidu ja ravimite kompenseerimist vastavalt ametkonna võimalustele.»

Koerajuhtide kutse loomise vajaduse väljaselgitamiseks otsustati küsida arvamust koerajuhtide käest, kas nad peavad seda vajalikuks või mitte. Teenistuskoera ründamist kurjategija poolt ja selle õiguslikke aspekte selgitas Jaana Aduson vanglateenistusest. Teenistuskoera vastane rünne on võrdsustatud ametniku ründamisega paljudes riikides. Eestis vastav kohtupraktika ja õigusselgus seni puudub, kuna selliseid juhtumeid on olnud väga vähe. Aduson lisas, et kindlasti tuleb teenistuskoerte ründamise aspekte rohkem teadvustada ning vajadusel vastavaid regulatsioone täpsustada.